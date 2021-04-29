Чоловік у реанімації: у Києві на Окружній KIA вилетіла з дороги та знесла велосипедиста – фото

Жахлива аварія трапилася на перехресті Кільцевої дороги та Мінського шосе у Києві. 29 квітня KIA на чималій швидкості збила велосипедиста та вилетіла з проїзної частини на бетонний відбійник.

На місці події працювали медики швидкої та слідчі. Поліцейські намагаються з'ясувати всі обставини ДТП та встановити особу постраждалого. Велосипедиста госпіталізували у критичному стані.

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За фактом аварії з постраждалими відкрили кримінальне провадження.

Міг їхати з шаленою швидкістю

Аварія сталася близько 19:00. За попередніми даними, легковик рухався з боку Пуща Водиці.

Водій KIA не впорався з керуванням та зніс велосипедиста. Після удару машина залетіла на бетонний відбійник.

Очевидці інциденту стверджують, що за кілька хвилин до аварії власник KIA пролетів Кільцевою зі швидкістю майже 150 кілометрів на годину.

Правоохоронці та активісти шукають свідків самого зіткнення автівки та велосипедиста.

Чи перебував власник іномарки у тверезому стані, невідомо. Також не зрозуміло, чи затримали поліцейські водія.

Дивіться фото з місця жахливої аварії на Кільцевій дорозі у Києві / Фото dtp.kiev.ua та "Києва оперативного"