Чоловік у реанімації: у Києві на Окружній KIA вилетіла з дороги та знесла велосипедиста – фото

Джерело:Київ оперативний
Жахлива аварія трапилася на перехресті Кільцевої дороги та Мінського шосе у Києві. 29 квітня KIA на чималій швидкості збила велосипедиста та вилетіла з проїзної частини на бетонний відбійник.
На місці події працювали медики швидкої та слідчі. Поліцейські намагаються з'ясувати всі обставини ДТП та встановити особу постраждалого. Велосипедиста госпіталізували у критичному стані.
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Правоохоронці та активісти шукають свідків самого зіткнення автівки та велосипедиста.
Чи перебував власник іномарки у тверезому стані, невідомо. Також не зрозуміло, чи затримали поліцейські водія.
Дивіться фото з місця жахливої аварії на Кільцевій дорозі у Києві / Фото dtp.kiev.ua та "Києва оперативного"