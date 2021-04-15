У Києві оновили карту бомбосховищ
У Києві оновили онлайн-карту сховищ / 24 канал
У Києві влада оновила карту місць, де можна укритися від надзвичайних ситуацій. Йдеться про техногенні, природні катастрофи або війну.
Джерело:КМДА
У столиці створили фонд захисних споруд цивільної оборони. Керівники організацій та власники споруд, які входять до фонду, за необхідності забезпечать вільний доступ для укриття.
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Де можна укритися від лиха
- у підземному просторі метрополітену,
- у підвальних приміщеннях житлових будинків,
- у підземних паркінгах,
- в інших локаціях, які можуть бути тимчасовим укриттям.
Онлайн-карта бомбосховищ:
Росія стягує військових: основне
- Москва почала активно стягувати свої війська до кордонів України та на територію окупованого Криму.
- За інформацією розвідки Міноборони, до 20 квітня 2021 року держава-окупант перекине 110 тисяч військових .
- Крім того, Росія активно працює на інформаційному фронті, поширюючи фейки про загострення ситуації зі сторони Києва.
- Євросоюз висловив Україні підтримку та звернувся до Росії з вимогою припинити ескалацію конфлікту.
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