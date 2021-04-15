У Києві влада оновила карту місць, де можна укритися від надзвичайних ситуацій. Йдеться про техногенні, природні катастрофи або війну.

У столиці створили фонд захисних споруд цивільної оборони. Керівники організацій та власники споруд, які входять до фонду, за необхідності забезпечать вільний доступ для укриття.

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Де можна укритися від лиха

у підземному просторі метрополітену,

у підвальних приміщеннях житлових будинків,

у підземних паркінгах,

в інших локаціях, які можуть бути тимчасовим укриттям.

Онлайн-карта бомбосховищ:

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