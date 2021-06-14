Він повідомив, що роботи виконують найбільші дорожньо-будівельні компанії України. Оновити площу планують до 24 серпня.

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Курбаков пише, що такий ремонт – це допомога від президента Києву.

Велике будівництво допомагає Києву підготуватися до святкування 30-річчя Незалежності України. У рамках благодійної допомоги найбільші дорожньо-будівельні компанії України розпочали ремонт Театральної площі,

– написав міністр.

Не перший проєкт

Міністр також повідомив, що це вже не перший такий проєкт у столиці – у минулому році дорожники відремонтували дорогу на території "Охматдиту", в цьому році – на території Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.