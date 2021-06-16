У Києві оновлюють центральний автовокзал: почистили мозаїку художників-модерністів

У Києві на центральному автовокзалі, що на Деміївській площі, 15 червня відбулась мистецька акція Clean Day. Очистили мозаїку від шару пилу і бруду.

Наразі це зробили лише на другому та третьому поверхах, оскільки на першому все ще тривають реставраційні роботи. Оновлення мозаїк на першому поверсі триватиме до 18 червня.

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Мозаїка художників-модерністів

З грудня 2020 року на автовокзалі працювало близько сотні людей. Вже у липні відновлену мозаїку відкриють для перегляду відвідувачам автовокзалу.

Центральний автовокзал збудований в 1957–1961 роках за проєктом архітекторів Авраама Мілецького, Ігоря Мельника й Едуарда Більського.

У 1960–1961 роках Ада Рибачук і Володимир Мельніченко зробили для інтер’єрів вокзалу мозаїчні керамічні панно.

На них зображені київські пейзажі, столичні автотраси, автомобілі й автобуси.

Як оновлюють вокзал

У 2020 році автовокзал продали компанії "Бастіон-груп". Новий власник заявив про намір модернізувати ці станції, роботи почалися з Центрального автовокзалу в жовтні 2020 року.

На першому поверсі зроблять маркет-зону та невеликий фудкорт, другому будуть каси та великий фудкорт, на третьому облаштують готель.