Відтепер люди, які живуть у власних будинках платитимуть 25 гривень й 38 копійок за кубометр. Ціна включає постачання й відведення холодної води.
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Які будуть тарифи
Переважна більшість інших абонентів також платитимуть за таким тарифом.
Тарифи на воду у Києві / Скриншот сайту "Київводоканалу"
Тарифи почали діяти згідно з Постановою національної комісії від 16 грудня 2020 року.
Інші зміни у комунальних послугах
Нагадаємо, що кияни з липня 2021 року отримуватимуть рахунки з авансовим платежем за опалення. Громадяни за бажанням зможуть оплатити опалення наперед, щоб менше сплачувати взимку.