У Києві оприлюднили нові тарифи на воду: скільки тепер потрібно платити

У Києві оприлюднили нові тарифи на холодну воду. Ціна зросла для приватного сектору.

Відтепер люди, які живуть у власних будинках платитимуть 25 гривень й 38 копійок за кубометр. Ціна включає постачання й відведення холодної води.

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Які будуть тарифи

Переважна більшість інших абонентів також платитимуть за таким тарифом.

Тарифи на воду у Києві / Скриншот сайту "Київводоканалу"

Тарифи почали діяти згідно з Постановою національної комісії від 16 грудня 2020 року.

Інші зміни у комунальних послугах

Нагадаємо, що кияни з липня 2021 року отримуватимуть рахунки з авансовим платежем за опалення. Громадяни за бажанням зможуть оплатити опалення наперед, щоб менше сплачувати взимку.