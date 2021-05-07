Станом на 6 травня було 622 нових інфікованих людей. Загалом на COVID-19 у столиці вже захворіло 197 968 осіб.
До теми В Україні за добу на коронавірус захворіло понад 8 тисяч людей
Скільки померло
За минулу добу, на жаль, у Києві від COVID-19 померли 30 людини. Загалом від початку епідемії хворобу не змогли подолати 4 750 людей.
Скільки одужало
За даними РНБО за минулу добу одужали 1 303 пацієнти. Загалом – 126 618.
Київщина
На Київщині за добу виявлено 366 випадків – від початку епідемії зафіксовано 119 980 випадків захворювання.
Щеплення
За інформацією, яку надає Максим Степанов у Києві за минулу добу всього 6 026 щеплень. Загалом – 893 299. В Київській області було провакциновано 3 557 людей за добу (загалом 49 946).
В Україні
Також міністр охорони здоров'я наводить загальну статистику в Україні за добу. Виявили 8 404 інфікованих людей, серед них – 353 дитини та 185 медпрацівників.
За попередню добу виявили на понад 2 тисячі інфікованих менше.