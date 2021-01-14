Якби Маріна Абрамович виставляла свої роботи на Троєщині: у Києві оригінально огородили яму
У Києві помітили дивну "інсталяцію" / 24 канал
У Києві на Троєщині хтось доволі цікаво вирішив огородити яму на асфальті – поставили 2 старих стільці й обмотали стрічкою. В соцмережах кепкують з такої форми розв'язання проблем міста.
Фото оприлюднила користувачка інстаграму Марія Брусиловська. Дівчина пожартувала, що таку інсталяцію могла б зробити відома сербська мисткиня Маріна Абрамович. Про це повідомляє сайт 24 каналу.
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Також Марія запропонувала назву інсталяції – "незворотність".
А ще вона спитала у своїх підписників як би вони "охрестили" таку "роботу". Ось відповіді:
- "Між нами прірва і непроглядна тьма бетону"
- "Локдаун – тримай дистанцію"
Хто така Маріна Абрамович?Митець, що працює в жанрі перформансу. У своїх роботах досліджує стосунки між митцем та публікою, границі тіла та можливості розуму. Інсталяції Абрамович іноді викликали шок у публіки: в 1988 році один з глядачів знепритомнів на її виставці.
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