У Києві на Троєщині хтось доволі цікаво вирішив огородити яму на асфальті – поставили 2 старих стільці й обмотали стрічкою. В соцмережах кепкують з такої форми розв'язання проблем міста.

Фото оприлюднила користувачка інстаграму Марія Брусиловська. Дівчина пожартувала, що таку інсталяцію могла б зробити відома сербська мисткиня Маріна Абрамович. Про це повідомляє сайт 24 каналу.

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Також Марія запропонувала назву інсталяції – "незворотність".

А ще вона спитала у своїх підписників як би вони "охрестили" таку "роботу". Ось відповіді:

"Між нами прірва і непроглядна тьма бетону"

"Локдаун – тримай дистанцію"