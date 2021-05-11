Стандарт мобільного звʼязку четвертого покоління запустила трійка найбільших мобільних операторів в Україні – Київстар, Vodafone Україна та lifecell. Вони використовують спільне обладнання від компанії Huawei.
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Тепер швидкісний 4G інтернет від Vodafone працює на всіх станціях київського метро, адже відбулося підключення останньої з них — "Теремки". Повне 4G столичної підземки,
— йдеться у повідомленні одного з операторів.
Коли почалось під'єднання
Нагадаємо, що наприкінці жовтня провідні оператори зв’язку запустили 4G одразу на 23 станціях київського метро.
Варто зазначити, що 4G-зв'язок працює як у приміщеннях станцій, так і в тунелях між ними.