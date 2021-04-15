У Києві два дні поспіль фіксують трагічні випадки у водоймищах. 13 квітня рятувальники дістали з Дніпра тіло жінки, а вже наступного дня працівникам ДСНС довелося витягувати потопельницю з озера в Бортничах.

Як зазначили рятувальники, інцидент стався на озері Вітовець у Дарницькому районі Києва. Жінку, яка потонула, побачили місцеві жителі, які одразу ж викликали ДСНС та поліцію.

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Надзвичайники, які приїхали у Бортничі, побачили тіло у 2 метрах від берега.

Що відомо про смерть жінки в озері у Києві

Тіло жінки помітили близько 15:30 14 квітня. Її дістали на берег за допомогою багра та рятувальної мотузки.

На місці подіїї працювали експерти та представники слідчо-оперативної групи.

Чи пов'язана загибель потерпілої з самогубством, нещасним випадком, або жінку вбили, з'ясовуватимуть поліцейські.

За фактом загибелі відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Після отримання висновку патологоанатомів про причини смерті жінки, справу можуть перекваліфікувати.

Згідно з офіційною статистикою, у 2020 році на водоймах України загинули майже 800 осіб. Серед них близько 80 – діти. Врятувати вдалося лише близько 250 осіб.