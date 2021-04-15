Другий день поспіль: у Києві з озера витягли тіло жінки

Джерело:ДСНС Києва
У Києві два дні поспіль фіксують трагічні випадки у водоймищах. 13 квітня рятувальники дістали з Дніпра тіло жінки, а вже наступного дня працівникам ДСНС довелося витягувати потопельницю з озера в Бортничах.
Як зазначили рятувальники, інцидент стався на озері Вітовець у Дарницькому районі Києва. Жінку, яка потонула, побачили місцеві жителі, які одразу ж викликали ДСНС та поліцію.
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За фактом загибелі відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Після отримання висновку патологоанатомів про причини смерті жінки, справу можуть перекваліфікувати.Згідно з офіційною статистикою, у 2020 році на водоймах України загинули майже 800 осіб. Серед них близько 80 – діти. Врятувати вдалося лише близько 250 осіб.