Загадкова смерть: у Києві в парку знайшли мертву 20-річну дівчину
У Києві знайшли труп дівчини / 24 канал
У Києві 16 лютого в Парку партизанської слави знайшли мертву молоду дівчину. На вигляд їй 20 років. Обставини її смерті у соцмережі вважають загадковими.
Джерело:Муніціпальна варта Києва
В поліції повідомили, що слідів насильницької смерті не виявили. Дівчина охайно одягнута й у хорошому одязі, а кишені вивернуті – ймовірно її пограбували.
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В соцмережах люди шоковані новиною – тіло дівчини знайшли вдень у снігу серед парку представники Муніципальної охорони. Причини смерті наразі невідомі. Поліція встановлює всі обставини.
Кияни зазначають, що у цьому парку доволі часто стаються злочини й гуляти там небезпечно.
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