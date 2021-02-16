Загадкова смерть: у Києві в парку знайшли мертву 20-річну дівчину

16 лютого 2021 , 17:56
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Джерело:

Муніціпальна варта Києва

У Києві 16 лютого в Парку партизанської слави знайшли мертву молоду дівчину. На вигляд їй 20 років. Обставини її смерті у соцмережі вважають загадковими.

В поліції повідомили, що слідів насильницької смерті не виявили. Дівчина охайно одягнута й у хорошому одязі, а кишені вивернуті – ймовірно її пограбували.

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В соцмережах люди шоковані новиною – тіло дівчини знайшли вдень у снігу серед парку представники Муніципальної охорони. Причини смерті наразі невідомі. Поліція встановлює всі обставини.

Кияни зазначають, що у цьому парку доволі часто стаються злочини й гуляти там небезпечно.