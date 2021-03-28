У Києві патрульна поліція обмежить прийом людей через карантин

Через складну ситуацію з коронавірусом в управлінні патрульної поліції Києва обмежують прийом людей. Відділ адміністративної практики буде приймати громадян 2 дні на тиждень.

Так, відділ прийматиме у понеділок і четвер. Час роботи – з 9:00 до 13:00.

До речі Степанов вимагає від лікарень УЗ приймати пацієнтів з COVID-19 у Києві

У поліції наголосили, що це стосується тільки невідкладних питань. Наприклад, повернення посвідчення водія, якщо термін дії тимчасового дозволу закінчується, або евакуації автомобіля.

Стосовно інших питань просять звертатись до управління письмово. Також можна писати на електронну пошту kyiv@patrol.police.gov.ua.

Коронавірус в Києві: яка ситуація

У Києві почала стрімко зростати кількість нових хворих на коронавірус. Наприклад, за добу 27 березня діагностували 374 випадки COVID-19.

Від початку пандемії, за даними РНБО, у столиці виявили понад 159 тисяч хворих. Одужали близько 104 тисячі людей, померли – 3309.

Через це у Києві з 20 березня ввели локдаун. Потім столицю та Київську область віднесли до червоної зони карантину.

У поліції наголосили, що треба звернути увагу на вимоги щодо оформлення таких звернень. Вони зазначені в законі "Про звернення громадян".