У Києві патрульні поліцейські допомогли вагітній жінці та її маленькому сину. Копи няньчили хлопчика, поки його мамі надавали допомогу в лікарні.

В пресслужбі патрульної поліції зазначили, що маленький хлопець подорожував із мамою транзитом через Україну, та раптово вагітній жінці стало зле. Її оглянули лікарі й шпиталізували до пологового будинку. Оскільки розміщення у закладі з дітьми неможливе, на місце викликали патрульних.

Читайте також Можуть вирішити проблеми людства: топові 5 винаходів українських школярів

Напарники Іван Дівілов та Андрій Лебедєв швидко порозумілися з хлопчиком. І доки колеги з ювенальної превенції оформлювали необхідні документи, патрульні проводили час з дитиною, аби він даремно не хвилювався. Інспектори провели йому екскурсію Голосіївським управлінням поліції та грали у різні ігри,

– пишуть на фейсбук-сторінці Патрульної поліції.

Щоб підтримати хлопчика, патрульні відвезли його на службовому автомобілі до дитячої лікарні, де він почекає на одужання мами. На прощання поліцейські подарували йому книжки та іграшки.

Лише декілька днів тому цей екіпаж затримував ймовірного вбивцю, а сьогодні гралися з маленькою дитиною. "Ось такою непередбачуваною та різноманітною буває служба патрульних", – йдеться у повідомленні.