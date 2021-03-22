Столичні патрульні спіймали працівника компанії Bolt Food. Останній на мопеді вкрай грубо порушував правила дорожнього руху. Інцидент у Києві трапився ввечері 21 березня.

Під час патрулювання правоохоронці помітили, як кур'єр проїхав прямо зі смуги, рух якою дозволено лише ліворуч. Патрульні, вирішили зупинити порушника, однак той хотів повторити вчинок свого колеги.

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Спочатку пілот мопеду зупинився, але потім раптово прискорився та почав тікати від патрульних.

Тікав пішохідною зоною

Перше порушення ПДР кур'єр здійснив на вулиці Генерала Алмазова.

Під час перегонів він на мопеді Yamaha виїхав з проїзної частини на тротуар та намагався втекти, наражаючи при цьому на небезпеку як себе, так і пішоходів.

Затримати зловмисника правоохоронці змогли лише через те, що він не знає міста та заїхав на тупикову вулицю.

Патрульні з'ясували, що працівник Bolt Food взагалі не має права керувати мопедом. Тому на нього склали протокол щодо цього порушення, а також щодо невиконання вимог поліції про зупинку.

Якщо суд визнає провину кур'єра, йому загрожує 6800 гривень штрафу.

Дивіться відео перегонів патрульних та кур'єра служби доставки у Києві:

Зверніть увагу! Проблема порушень правил дорожнього руху кур'єрами служб доставки є вкрай поширеною у Києві. Більшість пілотів двоколісного транспорту з характерними рюкзаками нехтують ПДР. Коли ж їх зупиняють патрульні, нерідко виявляється, що вони взагалі не мають прав.