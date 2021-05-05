"Вилетиш на х*й з машини, бл*ть": у Києві патрульні поліцейські грубо витягли водія з автівки

У Києві водію вдалося зняти на відео розмову з патрульними поліцейськими. Вони матюкалися, погрожували й обіцяли витягти чоловіка за вуха з машини.
Відео одразу стало вірусним й розлетілось у соцмережах. Водій, який не захотів, аби правоохоронці забрали його документи попросив не "видирати" їх з рук.
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Хамська поведінка поліції
У відповідь він почув лайку й погрози.
Зараз вилетиш на х*й з цієї машини, бл*ть. Документи давай. Трошки путаєш щось? Я тебе зараз за вуха витягну,
– відреагував на зауваження водія агресивний поліцейський.
Згодом правоохоронці таки витягли чоловіка з автівки та обшукали. Його подальша доля й деталі інциденту наразі невідомі.
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Реакція керівництва поліції
У коментарі для сайту 24 каналу в пресслужбі патрульної поліції Києва сказали, що реакція буде й пообіцяли незабаром опублікувати офіційну заяву стосовно цієї події.