Впіймали за руку в останній момент: у Києві патрульні врятували чоловіка, який випав з балкону

Джерело:патрульна поліція Києва
Правоохоронці схопили чоловіка, який зірвався з балкону багатоповерхівки у Святошинському районі Києва. Сталося це вдень 24 березня.
Про чоловіка, який не зовсім адекватно поводиться, поліцейським повідомила жінка-свідок. Заявниця розповіла, що мешканець багатоповерхівки на вулиці Борщагівській викидає предмети на вулицю з вікна та збирається стрибнути з висоти.
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Киянина передали лікарям, які прийняли рішення госпіталізувати його до медичного закладу для психічно хворих.
Дивіться відео рятування киянина, який зірвався з балкона: