Ледве тримався на ногах: у Києві патрульні спіймали вкрай нетверезого водія – відео

У Солом'янському районі Києва на вулиці Митрополита Василя Липківського патрульні помітили "ВАЗ", водій якого не міг нормально керувати автівкою під час руху назад. Як з'ясувалося, він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Інспектори патрульної поліції стверджують, що вирішили поцікавитися у власника машини, що саме заважає йому нормально керувати машиною.

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Втім, нормально відповідати на питання поліцейських чоловік не міг.

Від освідчення відмовився

Правоохоронці одразу зрозуміли, що чоловік перебуває в стані алкогольного сп'яніння, та запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння.

Втім, від освідчення чоловік відмовився, але і без показників драгеру чи догляду медика поліцейські бачили його стан.

Намагаючись вийти з автівки, водій кілька разів натиснув на звуковий сигнал, та ледве не впав.

Щодо 46-річного киянина склали протокол за статтею про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, а за кермо його не пустили.

Ключі та документи на машину правоохоронці передали його тверезому родичу.

Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує 10 200 гривень штрафу із ймовірним позбавленням прав на рік.

Дивіться відео із нетверезим водієм у Києві: