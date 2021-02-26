Ледве тримався на ногах: у Києві патрульні спіймали вкрай нетверезого водія – відео

Джерело:Патрульна поліція Києва
У Солом'янському районі Києва на вулиці Митрополита Василя Липківського патрульні помітили "ВАЗ", водій якого не міг нормально керувати автівкою під час руху назад. Як з'ясувалося, він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Інспектори патрульної поліції стверджують, що вирішили поцікавитися у власника машини, що саме заважає йому нормально керувати машиною.
Дивіться також Під Дніпром автівка вилетіла з дороги та влетіла у будинок, серед постраждалих діти: фото
Щодо 46-річного киянина склали протокол за статтею про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, а за кермо його не пустили.
Ключі та документи на машину правоохоронці передали його тверезому родичу.
Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує 10 200 гривень штрафу із ймовірним позбавленням прав на рік.
Дивіться відео із нетверезим водієм у Києві: