Поліцейські 18 січня провели результативні перемовини з чоловіком, який хотів вкоротити собі віку. У Солом'янському районі столиці стався інцидент, під час якого чоловік спробував позбавити себе життя.

Перехожі, які побачили чоловіка, який збирався повіситися, викликали на місце поліцію. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

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Наразі чоловік перебуває під наглядом медиків.

Що відомо про порятунок чоловіка від самогубства поліціянтами у Києві

Чоловіка, який заліз на дерево з мотузкою на шиї, побачили перехожі на вулиці Ушинського у Солом'янському районі столиці.

Коли на місце приїхали поліціянти, чоловік ще не стрибнув, однак пообіцяв це зробити, якщо копи наблизяться до нього.

Оскільки мотузку киянин прив'язав до гілки й був готовий стрибнути, правоохоронці діяли вкрай обережно. Вони налагодили контакт із чоловіком та вмовили його спуститися.



Чоловік із мотузкою на шиї загрожував стрибнути з дерева / Фото пресслужби патрульної поліції Києва

На момент, коли потенційний самогубець зліз з дерева, внизу на нього вже чекали медики.

Поліціянти передали чоловіка лікарям, які наразі займаються оцінкою його психологічного стану.

Як саме киянин пояснював мотиви свого вчинку, невідомо. За однією з версій, на такий відчайдушний крок чоловік наважився через проблеми у родині.