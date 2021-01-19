Заліз на дерево з мотузкою на шиї: у Києві патрульні врятували чоловіка від самогубства – фото
Поліцейські 18 січня провели результативні перемовини з чоловіком, який хотів вкоротити собі віку. У Солом'янському районі столиці стався інцидент, під час якого чоловік спробував позбавити себе життя.
Перехожі, які побачили чоловіка, який збирався повіситися, викликали на місце поліцію. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
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Що відомо про порятунок чоловіка від самогубства поліціянтами у Києві
- Чоловіка, який заліз на дерево з мотузкою на шиї, побачили перехожі на вулиці Ушинського у Солом'янському районі столиці.
- Коли на місце приїхали поліціянти, чоловік ще не стрибнув, однак пообіцяв це зробити, якщо копи наблизяться до нього.
- Оскільки мотузку киянин прив'язав до гілки й був готовий стрибнути, правоохоронці діяли вкрай обережно. Вони налагодили контакт із чоловіком та вмовили його спуститися.
Чоловік із мотузкою на шиї загрожував стрибнути з дерева / Фото пресслужби патрульної поліції Києва
На момент, коли потенційний самогубець зліз з дерева, внизу на нього вже чекали медики.
Поліціянти передали чоловіка лікарям, які наразі займаються оцінкою його психологічного стану.
Як саме киянин пояснював мотиви свого вчинку, невідомо. За однією з версій, на такий відчайдушний крок чоловік наважився через проблеми у родині.
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