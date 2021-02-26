У Києві патрульна поліція врятувала 26-річну дівчину від самогубства. Вона посварилась із хлопцем й наковталась пігулок. Правоохоронці допомогли їй прочистити шлунок та весь час підтримували розмову, поки не приїхала швидка.

Очевидно, що сталась якась любовна драма – в поліцію подзвонив хлопець й сказав, що його дівчина почувається зле й прощається із рідними. Патрульні негайно вирушили на допомогу.

Читайте також У Києві судитимуть поліцейського-наркоторговця: це у нього знайшли пістолет Януковича

Патрульні підійшли до порятунку делікатно

Офіцер Данііл Сайков зайшовши у коридор спочатку спитав чи можна їм зайти у кімнату, а потім поліцейські побачили на ліжку напівпритомну дівчину. Поруч з нею лежали три порожні пакунки пігулок.

Напарниця Сайкова Олеся Наталич повела нещасну у ванну та допомогла прочистити шлунок.

"Під час карантину стало важко"

Дівчина розповіла їй, що під час карантину у житті все стало погано. Поліцейська підтримала дівчину й порадила їй навіть завести іншого хлопця.

До приїзду лікарів, інспектори підтримували розмову з постраждалою, не даючи їй заснути.

У Києві патрульні врятували дівчину від самогубства: дивіться відео

Пресслужба патрульної поліції поділилась фото героїні цього сюжету.

Офіцер Олеся Наталич / Фото Патрульної поліції