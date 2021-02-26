Випила 3 упаковки пігулок: у Києві патрульні врятували дівчину від самогубства

Джерело:Патрульна поліція Києва
У Києві патрульна поліція врятувала 26-річну дівчину від самогубства. Вона посварилась із хлопцем й наковталась пігулок. Правоохоронці допомогли їй прочистити шлунок та весь час підтримували розмову, поки не приїхала швидка.
Очевидно, що сталась якась любовна драма – в поліцію подзвонив хлопець й сказав, що його дівчина почувається зле й прощається із рідними. Патрульні негайно вирушили на допомогу.
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Офіцер Данііл Сайков зайшовши у коридор спочатку спитав чи можна їм зайти у кімнату, а потім поліцейські побачили на ліжку напівпритомну дівчину. Поруч з нею лежали три порожні пакунки пігулок.
Напарниця Сайкова Олеся Наталич повела нещасну у ванну та допомогла прочистити шлунок.
Дівчина розповіла їй, що під час карантину у житті все стало погано. Поліцейська підтримала дівчину й порадила їй навіть завести іншого хлопця.
До приїзду лікарів, інспектори підтримували розмову з постраждалою, не даючи їй заснути.
У Києві патрульні врятували дівчину від самогубства: дивіться відео
Пресслужба патрульної поліції поділилась фото героїні цього сюжету.
Офіцер Олеся Наталич / Фото Патрульної поліції