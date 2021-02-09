Правоохоронцям довелося застосовувати кайданки, аби вгамувати мешканця столиці, який хотів накласти на себе руки та неадекватно поводився.

Інцидент стався днями в одній з багатоповерхівок на вулиці Кадетський Гай. Біля 5:00 ранку сусіди чоловіка вирішили звернутися до правоохоронців із повідомленням про те, що він збирається стрибнути з балкона 14 поверху.

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Як з'ясували поліцейські, мешканці будинку чули шум з квартири чоловіка майже всю ніч, але до копів телефонували.

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Представники патрульної поліції, які приїхали за адресою, одразу почули крики чоловіка про те, що він збирається стрибати. При цьому він казав, що йому вже нема чого втрачати, а він "бачив бога".

Інспектори піднялися на 14 поверх, де змогли почати розмову з одягненим лише у шорти чоловіком.

Паралельно з цим інші патрульні з'ясували, що вкорочувати собі віку киянин пішов, залишивши вдома 4 маленьких дітей.

Під час перемовин чоловіка схопили за руку та поклали обличчям у підлогу.

Через що саме мешканець столиці вирішив стрибнути з 14 поверху, невідомо. Його госпіталізували до спеціалізованого закладу. На місці події працювали представники служби у справах дітей.

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