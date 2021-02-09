Залишив вдома 4 дітей та пішов стрибати з 14 поверху: у Києві патрульні врятували чоловіка
Правоохоронцям довелося застосовувати кайданки, аби вгамувати мешканця столиці, який хотів накласти на себе руки та неадекватно поводився.
Джерело:Патрульна поліція Києва
Інцидент стався днями в одній з багатоповерхівок на вулиці Кадетський Гай. Біля 5:00 ранку сусіди чоловіка вирішили звернутися до правоохоронців із повідомленням про те, що він збирається стрибнути з балкона 14 поверху.
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Представники патрульної поліції, які приїхали за адресою, одразу почули крики чоловіка про те, що він збирається стрибати. При цьому він казав, що йому вже нема чого втрачати, а він "бачив бога".
- Інспектори піднялися на 14 поверх, де змогли почати розмову з одягненим лише у шорти чоловіком.
- Паралельно з цим інші патрульні з'ясували, що вкорочувати собі віку киянин пішов, залишивши вдома 4 маленьких дітей.
- Під час перемовин чоловіка схопили за руку та поклали обличчям у підлогу.
Через що саме мешканець столиці вирішив стрибнути з 14 поверху, невідомо. Його госпіталізували до спеціалізованого закладу. На місці події працювали представники служби у справах дітей.
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