Залишив вдома 4 дітей та пішов стрибати з 14 поверху: у Києві патрульні врятували чоловіка

Джерело:Патрульна поліція Києва
Правоохоронцям довелося застосовувати кайданки, аби вгамувати мешканця столиці, який хотів накласти на себе руки та неадекватно поводився.
Інцидент стався днями в одній з багатоповерхівок на вулиці Кадетський Гай. Біля 5:00 ранку сусіди чоловіка вирішили звернутися до правоохоронців із повідомленням про те, що він збирається стрибнути з балкона 14 поверху.
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Представники патрульної поліції, які приїхали за адресою, одразу почули крики чоловіка про те, що він збирається стрибати. При цьому він казав, що йому вже нема чого втрачати, а він "бачив бога".
Через що саме мешканець столиці вирішив стрибнути з 14 поверху, невідомо. Його госпіталізували до спеціалізованого закладу. На місці події працювали представники служби у справах дітей.
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