Вистрибнув з вікна та намагався втекти: у Києві патрульні затримали підозрюваного у вбивстві

На вулиці Львівській у Святошинському районі Києва вночі 5 березня сталося криваве вбивство. Затримати ймовірного злочинця змогли патрульні, які прибули на виклик про гучну сварку.

За словами правоохоронців, до поліції звернулася жінка, яка мешкає в будинку, де стався злочин. Вона повідомила про бійку та крики, які несуться з сусідньої квартири.

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Коли ж інспектори прибули на місце, їм довелося довго стукати у двері, щоб потрапити всередину приміщення.

Зарізав ножем під час застілля



Поліцейські встигли побачити плями крові / Фото поліції Києва

Хтось з тих, хто перебував у квартирі, відчинив двері та швидко їх закрив. Але у цю мить правоохоронці побачили плями крові на підлозі коридору.

За хвилину після цього з вікна квартири вистрибнув чоловік.

Патрульні знайшли його у кущах поблизу від будинку.

У квартирі поліцейські побачили жінку та чоловіка із кількома ножовими пораненнями.

Попри спроби медиків надати допомогу, потерпілий помер дорогою до лікарні.

На місці події працювали слідчі. За попередніми даними, чоловік вдарив свого товариша через сварку, яка виникла у нього з потерпілим під час застілля.

Якщо провину затриманого доведуть в суді, йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років ув'язнення.



Ймовірний вбивця намагався сховатися в кущах / Фото поліції Києва