Вистрибнув з вікна та намагався втекти: у Києві патрульні затримали підозрюваного у вбивстві

5 березня 2021 , 18:15
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Джерело:

Патрульна поліція Києва

На вулиці Львівській у Святошинському районі Києва вночі 5 березня сталося криваве вбивство. Затримати ймовірного злочинця змогли патрульні, які прибули на виклик про гучну сварку.

За словами правоохоронців, до поліції звернулася жінка, яка мешкає в будинку, де стався злочин. Вона повідомила про бійку та крики, які несуться з сусідньої квартири.

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Коли ж інспектори прибули на місце, їм довелося довго стукати у двері, щоб потрапити всередину приміщення.

Зарізав ножем під час застілля


Поліцейські встигли побачити плями крові / Фото поліції Києва

  • Хтось з тих, хто перебував у квартирі, відчинив двері та швидко їх закрив. Але у цю мить правоохоронці побачили плями крові на підлозі коридору.
  • За хвилину після цього з вікна квартири вистрибнув чоловік.
  • Патрульні знайшли його у кущах поблизу від будинку.
  • У квартирі поліцейські побачили жінку та чоловіка із кількома ножовими пораненнями.
  • Попри спроби медиків надати допомогу, потерпілий помер дорогою до лікарні.

На місці події працювали слідчі. За попередніми даними, чоловік вдарив свого товариша через сварку, яка виникла у нього з потерпілим під час застілля.

Якщо провину затриманого доведуть в суді, йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років ув'язнення.


Ймовірний вбивця намагався сховатися в кущах / Фото поліції Києва