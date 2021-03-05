Вистрибнув з вікна та намагався втекти: у Києві патрульні затримали підозрюваного у вбивстві

Джерело:Патрульна поліція Києва
На вулиці Львівській у Святошинському районі Києва вночі 5 березня сталося криваве вбивство. Затримати ймовірного злочинця змогли патрульні, які прибули на виклик про гучну сварку.
За словами правоохоронців, до поліції звернулася жінка, яка мешкає в будинку, де стався злочин. Вона повідомила про бійку та крики, які несуться з сусідньої квартири.
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Поліцейські встигли побачити плями крові / Фото поліції Києва
На місці події працювали слідчі. За попередніми даними, чоловік вдарив свого товариша через сварку, яка виникла у нього з потерпілим під час застілля.
Якщо провину затриманого доведуть в суді, йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років ув'язнення.
Ймовірний вбивця намагався сховатися в кущах / Фото поліції Києва