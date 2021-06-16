Мчав зустрічною: у Києві патрульні зупинили кортеж Суркіса, – відео

У Києві патрульна поліція зупинила кортеж братів Суркісів. Mercedes та Toyota їхали зустрічною смугою на вулиці Кирилівській. Це вже не вперше футбольні функціонери попадаються через порушення правил.

Наразі коментарів в патрульній поліції не дають, втім на Mercedes із номерами AA0006XE дійсно їздили брати Суркіси. Чи виписали адмінпротоколи порушникам цього разу – невідомо.

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"Такий пофігізм це просто жєсть"

Відео зняв хтось з учасників руху й надіслав у спільноту "Київ оперативний".

В черговий раз зупинили нахабний кортеж пана Суркіса, який стрімко мчав зустрічною смугою по Кирилівській. Такий пофігізм це просто жєсть,

– пише автор допису.

Раніше Григорій Суркіс на Mercedes із номерами AA0006XE потрапляв на камеру.

Автівки братів Суркісів / Фото gluhov.bez.cenzury

Вже не вперше