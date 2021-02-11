Без прав та нетверезий: у Києві патрульні зупинили таксиста-порушника – відео
Водія легковика Skoda Octavia, брендованого компанією Bolt, затримали патрульні вдень 10 лютого на вулиці вулиці Федора Ернста в Києві. Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Джерело:Патрульна поліція Києва
Як стверджують патрульні, чоловік, ймовірно, заробляє наданням послуг з перевезення пасажирів. Але під час зупинки клієнтів у салоні машини не було.
Дивіться також Поліція затримала чоловіка, який погрожував вибухом в магазині Вінниці: відео
Позбавлений прав за нетверезе керування
- Інспектори поліції запропонували водію пройти освідчення на драгері.
- Прилад показав 2,9 проміле алкоголю в крові таксиста, що майже у 15 разів перевищує норму.
- Сам водій казав, що вже їде додому з роботи, а випив "всього 100 грамів".
Щоправда, показники драгера ніяк не збігаються із твердженням про нібито невелику кількість вживаного.
Крім того, як з'ясували патрульні, у січні цього року Солом'янський районний суд позбавив порушника права керування машиною на рік. В такий спосіб чоловіка покарали за керування у стані сп'яніння. Минулого разу освідування показало у нього 2,87 проміле.
На порушника склали протокол про керування в нетверезому стані, а також про керування авто без прав. Йому загрожує штраф та пролонгація заборони керувати машиною.
Дивіться відео з нетверезим таксистом, якого місяць тому позбавили прав у Києві:
Поділитися новиною