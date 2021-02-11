Водія легковика Skoda Octavia, брендованого компанією Bolt, затримали патрульні вдень 10 лютого на вулиці вулиці Федора Ернста в Києві. Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Як стверджують патрульні, чоловік, ймовірно, заробляє наданням послуг з перевезення пасажирів. Але під час зупинки клієнтів у салоні машини не було.

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Сам затриманий не заперечував, що вживав алкоголь.

Позбавлений прав за нетверезе керування

Інспектори поліції запропонували водію пройти освідчення на драгері.

Прилад показав 2,9 проміле алкоголю в крові таксиста, що майже у 15 разів перевищує норму.

Сам водій казав, що вже їде додому з роботи, а випив "всього 100 грамів".

Щоправда, показники драгера ніяк не збігаються із твердженням про нібито невелику кількість вживаного.

Крім того, як з'ясували патрульні, у січні цього року Солом'янський районний суд позбавив порушника права керування машиною на рік. В такий спосіб чоловіка покарали за керування у стані сп'яніння. Минулого разу освідування показало у нього 2,87 проміле.

На порушника склали протокол про керування в нетверезому стані, а також про керування авто без прав. Йому загрожує штраф та пролонгація заборони керувати машиною.

Дивіться відео з нетверезим таксистом, якого місяць тому позбавили прав у Києві: