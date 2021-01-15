Днями київські поліціянти спіймали 44-річного чоловіка, який сів за кермо після величезної кількості вживаного. Порушник правил дорожнього руху зізнався у скоєнні порушення.

Про виявлення водія, який нахабно порушив правила дорожнього руху, повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва. Щодо чоловіка склали протокол про керування машиною у стані сп'яніння.

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Якщо суд визнає його винним, киянина можуть оштрафувати чи позбавити прав.

Не зміг перелічити напої

Патрульні зупинили KIA 44-річного мешканця столиці на вулиці Вадима Гетьмана після того, як побачили, що водій направляє машину між смугами для руху.

Коли чоловік зупинився, правоохоронці одразу зрозуміли, що він перебуває у стані сильного сп'яніння.

Від проходження перевірки за допомогою драгеру водій не відмовився, а гаджет показав 2,03 проміле алкоголю в його крові. Це понад у 10 разів більше норми.



Водій KIA керував машиною у стані сильного сп'яніння / Фото пресслужби патрульної поліції Києва

Сам водій не намагався вдавати себе за тверезого. І навіть дуже прагнув перелічити всі напої, які вживав перед поїздкою. Він згадав про горілку, коньяк, ром та коктейлі, але сам зізнався, що все "меню" назвати не може.



44-річний власник KIA може залишитись без прав / Фото пресслужби поліції Києва