Почалося все з того, що мешканка Троєщини почула крики з першого поверху будинку. Їй здалося, що у квартирі чоловік б'є жінку. Патрульні, які прибули на місце події, спробували розібратися в ситуації.

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Втім, власники квартири, де нібито сталося насилля, запевнили правоохоронців, що у них нічого не сталося.

Вибив телефон з рук

Під час спілкування з заявницею один з інспекторів почав поводитися досить агресивно. Він запропонував жінці не вмішуватись у життя інших людей та не реагувати на крики.

Називати своє прізвище чоловік відмовився. Натомість коли жінка почала знімати їх конфлікт на відео, вибив у неї з рук мобільний.

Щоб розібратися з ситуацією заявниці довелося викликати інший екіпаж патрульних та слідчо-оперативну групу.



Пояснення жінки-потерпілої / Фото спільноти "Деснянський наживо"

Поліцейські прийняли заяву, написану вже на патрульного. Чи притягнули інспектора до відповідальності та чи проводять щодо нього хоча б якісь перевірки, наразі невідомо.

Дивіться відео конфлікту патрульного з жінкою на Троєщині: