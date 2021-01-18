Столичний поліціянт Сергій Бурмака врятував життя хлопчику, який гуляв по кризі на озері Жандарка на Позняках у Києві. Резонансний інцидент стався 17 січня.

Останніми днями у Києві у воді опинилося чимало людей, які пішли розгулювати замерзлими озерами та Дніпром без огляду на товщину криги. Одного з постраждалих врятував правоохоронець, який гуляв із дитиною, розповіли у пресслужбі патрульної поліції Києва.

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Попри вкрай холодну температуру, у багатьох місцях крига у водоймах столиці не здатна витримати вагу людини. Це пов'язано із численними джерелами досить теплої води.

Що відомо про рятування хлопчика патрульним у Києві

Поліцейський гуляв із дитиною поблизу Жандарки, коли почув крики дорослих та дітей.

Побачивши хлопчика, який провалилася під кригу, Сергій Бурмака одразу побіг до нього.

За 10 метрів до місця провалу він ліг на живіт, підповз до постраждалого та витяг його на безпечне місце.

Врятованого хлопчика поліціянт передав переляканій бабусі, яка одразу повела дитину додому.

Що робити, якщо людина провалилася під кригу