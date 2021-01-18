У Києві патрульний витяг дитину з-під криги
Столичний поліціянт Сергій Бурмака врятував життя хлопчику, який гуляв по кризі на озері Жандарка на Позняках у Києві. Резонансний інцидент стався 17 січня.
Останніми днями у Києві у воді опинилося чимало людей, які пішли розгулювати замерзлими озерами та Дніпром без огляду на товщину криги. Одного з постраждалих врятував правоохоронець, який гуляв із дитиною, розповіли у пресслужбі патрульної поліції Києва.
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Що відомо про рятування хлопчика патрульним у Києві
Поліцейський гуляв із дитиною поблизу Жандарки, коли почув крики дорослих та дітей.
Побачивши хлопчика, який провалилася під кригу, Сергій Бурмака одразу побіг до нього.
За 10 метрів до місця провалу він ліг на живіт, підповз до постраждалого та витяг його на безпечне місце.
Врятованого хлопчика поліціянт передав переляканій бабусі, яка одразу повела дитину додому.
Що робити, якщо людина провалилася під кригу
- Постраждалий має покликати на допомогу та широко розкинути руки, утримуючись від занурення у воду
- Вибиратися краще без різких рухів, лягаючи на кригу грудьми та витягуючи на поверхню по одній нозі.
- З ополонки краще за все відкочуватись на безпечну відстань, а потім – повзти у бік, з якого йшли.
- У жодному випадку не треба бігти до берега.
- Для рятування людини краще за все використати якийсь предмет, за допомогою якого постраждалого можна витягнути.
- До ополонки краще вибиратися позвучи, намагаючись зайняти власним тілом максимальну площу. За можливості, підкласти під себе якусь фанеру чи дошку.
- До краю ополонки підповзати не можна. За 3-4 метри потерпілому варто передати мотузку, шарф, ремінь чи палицю, за допомогою якої треба витягнути його на лід.
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