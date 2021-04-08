У Києві через відсутність спецперепусток важкохворі пацієнти залишилися без медичної допомоги

Люди, яким потрібно постійно проводити гемодіаліз в інституті НАН у Києві, не можуть дістатися лікарні громадським транспортом, оскільки у КМДА не передбачили для них спецперепусток.

У соцмережах жителі столиці скаржаться на те, що посилення карантинних вимог призвело до значного погіршення доступу до медичних послуг. Навіть якщо мова йде про життєво необхідну процедуру гемодіалізу.

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З медичними довідками до громадського транспорту людей не пускають, а у самому Інституті нефрології допомогти пацієнтам не можуть – інакше до роботи не зможуть дістатися медики.

У КМДА кажуть, що домовилися з таксі

Представники місцевої влади столиці стверджують, що довідки медиків не дають людям права проїзду в громадському транспорті під час посилення карантину.

Однак пацієнтам, що потребують гемодіалізу та обслуговуються в комунальних лікарнях Києва видали спеціальні промокоди для поїздок у таксі.

Ми домовилися з трьома фірмами таксі, які перевозять таких пацієнтів безкоштовно. Так було і торік – ці служби таксі безплатно перевозили на процедури з гемодіалізу, а також онкохворих на хімієтерапію. Лікарня на Дегтярівській – це не комунальна установа. Чому так же, як і ми, не вчинили в Академії медичних наук, нам не відомо,

– підкреслили у КМДА

Через таку ситуацію люди, яким роблять діаліз в Інституті нефрології, вимушені скидатися на проїзд у таксі, щоб дістатися закладу. Інші ж вимушені йти пішки або домовлятися з власниками автівок.

Пенсіонери не можуть вакцинуватися

Аналогічна медична проблема сталася й безпосередньо у площині протидії COVID-19. Літні люди, щеплення яких зараз роблять у Києві, банально не можуть дістатися поліклінік та лікарень, аби отримати дозу вакцини. Іноді пенсіонерам, які не мають родичів та грошей на таксі, доводиться долати пішки по декілька кілометрів.