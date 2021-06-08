У Києві на Печерську чоловік на Lexus порізав водія евакуатора: відео

У Києві на вулиці Шота Руставелі 8 червня стався черговий конфлікт на дорозі. Побилися водії – евакуатора й Lexus. Дійшло до різанини.

Потерпілому медики надали допомогу. Водія іномарки розшукує поліція.

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Причини сварки наразі невідомі. Ймовірно, евакуатор хотів забрати легкову машину або чоловіки не поділили ділянку дороги.

Бійка з різаниною на Печерську

На відео, яке опублікували у соцмережах видно, що нібито спочатку водій евакуатора напав на "колегу" з Lexus. Він поводився агресивно й здається намагався витягнути "опонента" з салону авто. Коли це не вдалося, чоловік вдарив ногою по машині й пішов.

Після цього водій іномарки вискочив й почалася бійка. Саме під час неї й було поранено водія евакуатора.