У Києві на вулиці Михайла Бойчука, 1/2 власники кафе вирішили його збільшити 2,5 раза. На це їм ніхто дозволу не давав. Будівництво хочуть вести впритул до архітектурної пам’ятки.

Роботи заплановані в охоронній зоні історичної будівлі на вулиці Бастіонна, 2. Йдеться про "Будинок житловий, 1949-1954 роки" (охоронний номер 516-Кв).

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Купили кафе, але будують ТРЦ

У 2019 році Київрада передала ТОВ "Азор К" земельну ділянку площею 0,05 гектарів, оскільки на ній було розташоване кафе, що належить фірмі. У 2018 році вони купили цю будівлю. У 2021 році планують "реконструкцію".

Саме це кафе й планують перетворити у ТРЦ / Фото сайту "Наші гроші"

Наразі площа будівлі становить 254,7 квадратних метрів. Втім, "Азор К" зареєструвало повідомлення про початок виконання будівельних робіт з реконструкції приміщень.

Відповідно техніко-економічних показників об’єкта, його загальна площа буде становити 674,3 квадратних метрів.

Скриншот повідомлення про будівництво

Фірма збільшує площу колишнього кафе у понад 2,5 раза.

Для такої забудови фірмі необхідно було:

отримати містобудівні умови та обмеження, чого зроблено не було;

отримати дозвіл на будівництво об’єкту класу наслідків СС2, а не подавати повідомлення про початок робіт на об’єкт СС1.

Адже до незначних наслідків (СС1) не можуть бути віднесені об’єкти, нове будівництво яких здійснюється в охоронній зоні пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення.

Передісторія: