У Києві на Печерську кафе планує "перетворитись" у ТРЦ: дозволу на це не мають
У Києві на вулиці Михайла Бойчука, 1/2 власники кафе вирішили його збільшити 2,5 раза. На це їм ніхто дозволу не давав. Будівництво хочуть вести впритул до архітектурної пам’ятки.
Джерело:"Наші гроші"
Роботи заплановані в охоронній зоні історичної будівлі на вулиці Бастіонна, 2. Йдеться про "Будинок житловий, 1949-1954 роки" (охоронний номер 516-Кв).
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Купили кафе, але будують ТРЦ
У 2019 році Київрада передала ТОВ "Азор К" земельну ділянку площею 0,05 гектарів, оскільки на ній було розташоване кафе, що належить фірмі. У 2018 році вони купили цю будівлю. У 2021 році планують "реконструкцію".
Саме це кафе й планують перетворити у ТРЦ / Фото сайту "Наші гроші"
Наразі площа будівлі становить 254,7 квадратних метрів. Втім, "Азор К" зареєструвало повідомлення про початок виконання будівельних робіт з реконструкції приміщень.
Відповідно техніко-економічних показників об’єкта, його загальна площа буде становити 674,3 квадратних метрів.
Скриншот повідомлення про будівництво
Фірма збільшує площу колишнього кафе у понад 2,5 раза.
Для такої забудови фірмі необхідно було:
- отримати містобудівні умови та обмеження, чого зроблено не було;
- отримати дозвіл на будівництво об’єкту класу наслідків СС2, а не подавати повідомлення про початок робіт на об’єкт СС1.
Передісторія:
- Реконструкція колишнього кафе є продовженням історії скандальної забудови території на початку вулиць Бастіонна та Бойчука у Печерському районі.
- У 2017 році на ділянці площею 0,08 гектарів на вулиці Бойчука, 1/2, де функціонував ринок, відомий під назвою "Яма", ТОВ "Печерський ринок" провело фейкову "реконструкцію" металічних столів з навісами "без зміни зовнішніх параметрів приміщень", у результаті якої по факту було збудовано новий торговельний центр і двоповерховий ресторан. Тоді фірма теж не отримала необхідних дозволів.
- Важливо, що ТОВ "Печерський ринок" цю ділянку в оренду не отримував. Так, у 2008 році Київрада прийняла рішення про передачу ділянки фірмі в оренду, однак договір сторони так і не уклали.
- Незважаючи на це, у грудні 2019 року Київрада прийняла рішення, яким фактично узаконила користування фірмою вказаною ділянкою. Зроблено це було шляхом внесення змін до рішення 2008 року, яке вже втратило силу.
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