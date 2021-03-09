У Києві на Печерську кафе планує "перетворитись" у ТРЦ: дозволу на це не мають

У Києві на вулиці Михайла Бойчука, 1/2 власники кафе вирішили його збільшити 2,5 раза. На це їм ніхто дозволу не давав. Будівництво хочуть вести впритул до архітектурної пам’ятки.

Роботи заплановані в охоронній зоні історичної будівлі на вулиці Бастіонна, 2. Йдеться про "Будинок житловий, 1949-1954 роки" (охоронний номер 516-Кв).

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Купили кафе, але будують ТРЦ

У 2019 році Київрада передала ТОВ "Азор К" земельну ділянку площею 0,05 гектарів, оскільки на ній було розташоване кафе, що належить фірмі. У 2018 році вони купили цю будівлю. У 2021 році планують "реконструкцію".

Саме це кафе й планують перетворити у ТРЦ / Фото сайту "Наші гроші"

Наразі площа будівлі становить 254,7 квадратних метрів. Втім, "Азор К" зареєструвало повідомлення про початок виконання будівельних робіт з реконструкції приміщень.

Відповідно техніко-економічних показників об’єкта, його загальна площа буде становити 674,3 квадратних метрів.

Скриншот повідомлення про будівництво

Фірма збільшує площу колишнього кафе у понад 2,5 раза.

Для такої забудови фірмі необхідно було:

отримати містобудівні умови та обмеження, чого зроблено не було;

отримати дозвіл на будівництво об’єкту класу наслідків СС2, а не подавати повідомлення про початок робіт на об’єкт СС1.

Передісторія:

Реконструкція колишнього кафе є продовженням історії скандальної забудови території на початку вулиць Бастіонна та Бойчука у Печерському районі.

У 2017 році на ділянці площею 0,08 гектарів на вулиці Бойчука, 1/2, де функціонував ринок, відомий під назвою "Яма", ТОВ "Печерський ринок" провело фейкову "реконструкцію" металічних столів з навісами "без зміни зовнішніх параметрів приміщень", у результаті якої по факту було збудовано новий торговельний центр і двоповерховий ресторан. Тоді фірма теж не отримала необхідних дозволів.

Важливо, що ТОВ "Печерський ринок" цю ділянку в оренду не отримував. Так, у 2008 році Київрада прийняла рішення про передачу ділянки фірмі в оренду, однак договір сторони так і не уклали.

Незважаючи на це, у грудні 2019 року Київрада прийняла рішення, яким фактично узаконила користування фірмою вказаною ділянкою. Зроблено це було шляхом внесення змін до рішення 2008 року, яке вже втратило силу.

Адже до незначних наслідків (СС1) не можуть бути віднесені об’єкти, нове будівництво яких здійснюється в охоронній зоні пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення.