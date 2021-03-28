У Печерському районі Києва 28 березня близько 13:50 утворився величезний гейзер. Комунальники намагаються усунути проблему.

Інцидент трапився на вулиці Рибальській, 13. Гейзер має кілька метрів заввишки.

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Жителі району сподіваються, що проблему якнайшвидше усунуть.

Яка причина аварії

За повідомленням Київської міської ради, сталось пошкодження магістрального трубопроводу. Аварію локалізували. Однак поки ведуться ремонтні роботи, без теплопостачання залишились 133 будинки.

Зауважили, що трубопровід прокладали у 1974 році.

Люди в мережі опублікували відео, на якому видно стрімкий фонтан.

Приблизне місце, де "забив" гейзер:

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