У Києві на Печерську з-під землі вирвався потужний гейзер: відео
У Києві на Печерську з-під землі вирвався потужний гейзер / "Київ оперативний" (ілюстративне фото)
У Печерському районі Києва 28 березня близько 13:50 утворився величезний гейзер. Комунальники намагаються усунути проблему.
Джерело:"Київ Оперативний"
Інцидент трапився на вулиці Рибальській, 13. Гейзер має кілька метрів заввишки.
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Жителі району сподіваються, що проблему якнайшвидше усунуть.
Яка причина аварії
За повідомленням Київської міської ради, сталось пошкодження магістрального трубопроводу. Аварію локалізували. Однак поки ведуться ремонтні роботи, без теплопостачання залишились 133 будинки.
Зауважили, що трубопровід прокладали у 1974 році.
Люди в мережі опублікували відео, на якому видно стрімкий фонтан.
Приблизне місце, де "забив" гейзер:
Схожі випадки у Києві
- У серпні 2020 року на Повітрофлотському проспекті ремонтували шляхопровід. Біля нього на проспекті Перемоги прорвало трубу й утворився гейзер.
- У столиці на проспекті Голосіївському 26 травня теж утворився високий стовп гарячої води. Гейзер заввишки із дерево виник, як завжди, через прорив труби.
- У Дніпровському районі Києва на вулиці Ованеса Туманяна в липні також тріснула труба. Посеред вулиці утворився новий гейзер.
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