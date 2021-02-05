Поки у Києві комунальники "очищають" місто від нелегальних кіосків, на Печерську з’явилась нова – МАФ-церква, на даху якої встановили хрест. Кияни обурені таким фактом, тим більше її розташували просто на зеленій зоні.

Наразі невідомо який патріархат має стосунок до цього "шедевру" архітектури. Проте місцеві мешканці впевнені, що це справа рук московської церкви.

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А скажіть, якого такого патріархату з’явився ларьок нагорі Коновальця? (мається на увазі вулиця – 24) Так зазвичай мітить територію тільки одна церква. А потім замість скверу з’являється або капітальне кубло, або, взагалі, висотка,

– написав у фейсбуці киянин Михайло Пруцаков.

Нагадаємо, що саме таким чином була захоплена земля представниками РПЦ на вулиці Володимирській, просто біля Національного музею історії України. Пізніше там незаконно з’явилась так звана каплиця Десятинного монастиря, яку влада не може прибрати декілька років.

На Печерську ж МАФ-церкву, а по суті вагончик з хрестом, поставили на зеленій зоні перед житловим будинком. Наразі місцеві мешканці з’ясовують підстави появи такої "архітектурної форми".