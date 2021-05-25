Їх затримали після звернення 60-річної киянки. Зловмисниць відшукали за допомогою відео з камер спостереження 24 травня.

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Як виманювали кошти в пенсіонерів

За словами потерпілої, ці дві жінки підійшли до неї на проспекті Рокосовського.

Вони провели її додому, а потім попросили винести гроші та золоті прикраси.

У жінки змогли виманити 8 тисяч гривень.

Також до поліції надійшло повідомлення від 84-річної ошуканої жительки Києва.

У неї за цією ж схемою виманили 13 тисяч гривень.

Підозрювані забирали кошти, пообіцявши зняти "порчу" та повернути їх наступного дня.

Як їх затримали

Правоохоронці одразу почали переглядати відео з камер спостереження. Вони відстежували зловмисниць за маршрутом їх руху.

Коли ймовірне місце розташування встановили, правоохоронці почали обстежувати територію. Там виявили двох жінок, які схожі на тих, кого описували пенсіонерки.

Після затримання виявилось, що вони мешканки Київщини. Одній із них 59 років, а іншій – 41.

Що загрожує за такі злочини

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу – про грабіж і шахрайство. Якщо їх вину зможуть довести, "ворожкам" загрожує до 6 років в'язниці.

Зверніть увагу! У столиці 7 травня співробітник поліції разом з 2 колегами патрулював вулиці міста й забрав сумку в місцевого жителя, який впав з електросамоката. У ній готівкою було понад 200 тисяч гривень.