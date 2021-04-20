Через повідомлення про нібито викрадення людини у Києві та області поліцейським довелося оголошувати план-перехоплювання. Сталося це у ніч навпроти 20 квітня.

Правоохоронці переслідували універсал Skoda, водій якої відчайдушно намагався втекти. Для того, щоб затримати ймовірного викрадача, копи задіяли понад 10 екіпажів поліції. Закінчилася гонитва аварією, в якій постраждав чоловік.

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Водія "німця" затримали.

Що відомо про перегони у Києві

Поліцейські отримали інформацію про те, що власник легковика скоїв викрадення людини у селі Лісники Київської області.

Автівка ймовірного порушеника, за даними поліції, їхала до столиці.

Побачивши поліцію, водій іномарки почав відчайдушно тікати.

У Дніпровському районі Києва водій Skoda не впорався з керуванням та влетів у машину таксі.

Внаслідок зіткнення пасажир Bolt отримав ушкодження. Його госпіталізували медики швидкої. До водія ж "німця" застосували кайданки. Однак людини, яку він начебто викрав, у салоні машини не знайшли.

На місці події працювали слідчі. Як саме кваліфікували дії водія Skoda, невідомо. Щонайменше йому має загрожувати покарання за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП, та невиконання вимог поліції про зупинку.



Під час перегонів сталася нищівна ДТП / Фото dtp.kiev.ua