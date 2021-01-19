Жахлива смертельна аварія сталася вдень 18 січня на вулиці Алматинській Дніпровського району Києва. Коли чоловік намагався перейти дорогу, його переїхав водій маршрутного таксі.

Про смертельну аварію, яка сталася близько 16:00, повідомили у спільноті "Київ оперативний" у телеграмі. За фактом ДТП поліціянти відкрили кримінальне провадження.

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Якщо провину водія доведуть в суді, йому загрожує до 8 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами.

Що відомо про збиття пішохода маршруткою у Києві

38-річний чоловік почав перейти дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

У цей час на лівій смузі зупинилися дві машини, які хотіли повернути та пропускали зустрічний транспорт.

"Богдан" при цьому рухався на чималій швидкості та просто зніс киянина.

Після удару автобус тягнув постраждалого асфальтом ще понад 10 метрів.

Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Водій маршрутки стверджує, що пішохід був нетверезим, але на відеозаписі події видно, що автобус не зменшував швидкість перед переходом, що є серйозним порушенням правил дорожнього руху.

Дивіться відео збиття чоловіка маршруткою на переході у Києві (18+):