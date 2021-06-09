У Києві на мосту Метро шукали вибухівку: чим все закінчилось

У Києві 9 червня перекрили рух на мосту "Метро". На місці працюють вибухотехніки та поліція. Там виявили підозрілий предмет.

Хтось подзвонив у поліцію на "102" й повідомив, що на пішохідній зоні моста знайшли підозрілий предмет. Правоохоронці перевірили інформацію – це не бомба. Небезпеки немає.

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Виявилось, що це черговий фейкове замінування або просто непорозуміння. На мосту знайшли мобільний телефон і акумулятор, обмотаний скотчем.

Метро працює у звичайному режимі. Рух на мосту також незабаром відновлять.

Вже не вперше "мінують" цей міст

1 червня 2020 року 32-річний чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві.

Чітких вимог до правоохоронців зловмисник не озвучив. Згодом його вдалося затримати.

Вибухівка, якою погрожував чоловік, виявилась муляжем. Зброї у мінера не було.

Витівка чоловіка спричинила неабиякий транспортний колапс у столиці.

У спецоперації з затримання мінера взяли участь близько 300 поліцейських, майже 100 бійців Нацгвардії. До неї також залучили 2 річкових катери, 10 патрульних автомобілів та бронетехніку.

Об'єктами фейкових замінувань стають адміністративні будівлі, мости, торговельні центри, станції метро та інші місця, де перебуває велика кількість людей.

Поліція вже затримала не одного "жартівника". Виявляється таким займаються як кияни, так й "гастролери". Наприклад, торік правоохоронці впіймали у столиці уродженця Львівської області, який мав паспорт США.