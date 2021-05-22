У суботу, 22 травня, не можна буде заїхати автомобілем на 6 вулиць. Обмеження діятиме з 14:30 до 17:30.
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Які вулиці будуть перекриті 22 травня
- Вулиця Андріївська – від Сагайдачного до Братської;
- вулиця Братська – від Андріївської до Борисоглібської;
- вулиця Борисоглібська – від Волоської до Братської;
- вулиця Волоська – від Сковороди до Борисоглібської;
- вулиця Сковороди – від площі Контрактової до вулиці Волоської;
- вулиця Сагайдачного.
Графік перекриття вулиць 23 травня
- Вулиця Сагайдачного;
- Боричів узвіз;
- вулиця Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту);
- Гаванський міст (у напрямку Північного мосту);
- вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вулиці Електриків);
- Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту);
- Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі);
- поворот із мосту Метро на Набережне шосе.
Зауважимо, ділянки будуть закриті для руху автівок з 7 години ранку до 12:30.
Що таке "Спринт триатлон Кубок Києва 2021"Організатори називаються змагання мультиспортивною гонитвою. Учасникам потрібно буде проплисти 750 метрів по Дніпрі, проїхати 20 кілометрів на велосипеді та пробігти 5 кілометрів вулицями столиці. Окрім основної дистанції, у заході також є індивідуальні дистанції: заплив на 1,5 кілометра і забіг на 5 кілометрів. Крім того, наймолодші спортсмени віком від 1 до 12 років зможуть взяти участь у дитячих забігах на 300, 500 або 1000 метрів. Також у межах заходу відбудеться Чемпіонат України з триатлону.
Джерело: сайт події