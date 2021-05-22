У суботу, 22 травня, не можна буде заїхати автомобілем на 6 вулиць. Обмеження діятиме з 14:30 до 17:30.

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Які вулиці будуть перекриті 22 травня

Вулиця Андріївська – від Сагайдачного до Братської;

вулиця Братська – від Андріївської до Борисоглібської;

вулиця Борисоглібська – від Волоської до Братської;

вулиця Волоська – від Сковороди до Борисоглібської;

вулиця Сковороди – від площі Контрактової до вулиці Волоської;

вулиця Сагайдачного.

Графік перекриття вулиць 23 травня

Вулиця Сагайдачного;

Боричів узвіз;

вулиця Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту);

Гаванський міст (у напрямку Північного мосту);

вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вулиці Електриків);

Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту);

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі);

поворот із мосту Метро на Набережне шосе.

Зауважимо, ділянки будуть закриті для руху автівок з 7 години ранку до 12:30.