"Звільнили" посла Ізраїлю від терористів: СБУ провела навчання в київській синагозі – фото

У Києві Служба безпеки України провела антитерористичні навчання. Їхнім підсумком стало "звільнення з заручників" посла Ізраїлю.

Тренування відбулися 4 липня в Печерському районі Києва на базі Хоральної синагоги Бродського. Участь у навчаннях взяли підрозділи СБУ, Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та органів державної виконавчої влади. Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах.

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Навчання СБУ в Києві

Тактико-спеціальні навчання СБУ провела спільно з посольством Ізраїлю в Україні. У межах тренувань відпрацювали механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили у синагозі.

За легендою, умовні "терористи" захопили в заручники Надзвичайного і Повноважного посла Ізраїлю. Крім того, до рук зловмисників потрапили віряни, що перебували в приміщенні синагоги.

За підсумками антитерористичної операції спецпризначенцям СБУ (спецпідрозділ "А") вдалося звільнити всіх "заручників". Також силовики затримали умовних "терористів".

За словами представників Штабу Антитерористичного центру СБУ, можна було спостерігати високий рівень злагодженості та ефективності дій спецпризначенців. Водночас представники Ізраїлю подякували всім учасникам антитерористичних навчань за співпрацю у безпекових питаннях.

Ще 2 липня Київський метрополітен попереджав, що через антитерористичні навчання в неділю буде закритою станція "Палац Спорту". Вона розташовується поруч із синагогою. Натомість пересадка з цієї станції на станцію "Площа Льва Толстого" іншої лінії працювала, як і зазвичай.

СБУ разом із посольством Ізраїлю провели у Києві антитерористичні навчання / Фото СБУ та Посольства Ізраїлю

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Їх проводили вночі проти 27 травня на кількох об’єктах метро.

За легендою, терористи підірвали вибухівку на одній зі станцій і захопили заручників.

Навчання провели в умовах максимально наближених до реальних.

У тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади, Товариства Червоного Хреста України. Кожна зі спецструктур мала показати свої навички реагування в надзвичайних умовах.

Зокрема, силовики мали затримати зловмисників, працівники ДСНС – погасити пожежу, а медики – швидко надати першу допомогу.

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