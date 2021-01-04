У Києві під час святкування Нового року стався конфлікт між цивільним подружжям. Чоловік під час суперечки вихопив травмат і вистрелив жінці в голову.

Правоохоронці вилучили зброю – це "Форт 12Р", який стріляє гумовими кулями. У квартирі під час обшуку знайшли 4 використані гільзи, повідомляє пресслужба столичної поліції. Читайте також У Києві на Троєщині горіла квартира: в ній знайшли мертвого чоловіка з ножовими пораненнями Що відомо про обставини злочину Чоловік був п'яний, йому виповнився 51 рік.

Вбивця вистрелив декілька разів у голову 53-річної цивільної дружини.

Після вистрілу чоловік постукав у двері до сусідів й сказав, що вбив свою дружину. Хоча жінка на той момент була ще жива.

Згодом вона, на жаль, померла в лікарні. Сусідка відразу ж подзвонила правоохоронцям, які й викликали швидку допомогу.

Чоловіка затримали. Йому загрожує до 15 років в'язниці.