На вулиці Волинській, що у Солом’янському районі Києва, трапилася пожежа у п’ятиповерховому будинку. Зайнялася квартира на 3 поверсі будинку.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам о 13 годині 3 січня. Про це інформує пресслужба ДСНС.

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До місця виклику негайно направили рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, вони становили, що в одній із квартир на 3-му поверсі сталося загоряння особистих речей на площі в 10 квадратних метрів.

О 13:34 вогонь вдалося ліквідувати. На жаль, вогнеборці виявили в одній з кімнат тіло чоловіка без ознак життя.



Пожежа на вулиці Волинській у Києві / Фото ДСНС

Гасили пожежу 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 вогнеборців.

Причину займання та обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.

Смертельна пожежа трапилась на вулиці Волинській у Києві: карта