Помешкання згоріло до тла: у Києві під час пожежі врятували чоловіка і жінку

У Голосіївському районі Києва 1 травня спалахнула пожежа у житловому будинку. В епіцентрі вогню опинилася квартира на 2 поверсі п'ятиповерхівки.

У ДСНС наголосили, що "1 травня, о 17:25 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Кустанайській, 1".

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"Як виявилося, пожежа виникла у житловій кімнаті однієї із квартир на 2-поверсі 5-поверхового житлового будинку. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі", – мовиться у повідомленні.

Пресслужба ДСНС повідомила, що пожежу вдалося локалізувати о 17:46, а о 17:53 вогонь ліквідували. Рятувальники "врятували із квартири чоловіка 1974 року народження та жінку 1959 року народження".

Чоловіка з опіками передпліччя і підозрою на отруєння чадним газом та жінку, також з підозрою на отруєння продуктами горіння, було передано медиками для подальшої госпіталізації,

– розповіли у ДСНС.

За даними рятувальників, "внаслідок пожежі вогонь пошкодив меблі, особисті речі та побутову техніку, закоптив стіни та стелю квартири".

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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