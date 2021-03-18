У Києві під час зварювальних робіт стався вибух: постраждав один чоловік
У Києві 18 березня на вулиці Дегтярівській стався нещасний випадок. Під час зварювальних робіт вибухнув газ. Один чоловік отримав опіки обличчя.
Джерело:КАРС
Він якраз виконував зварювальні роботи, як через трубу пройшов газ невідомого походження. Рятувальники зробили заміри й виявили велику кількість формальдегіду.
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Це подразливий газ, який може зашкодити здоров’ю людини.
На місце прибули усі служби
Через інцидент будівельні роботи припинили, а інформацію про вихід газу передали до газової служби. На місце також викликали поліцію. Чоловіка з 2 ступенем опіків відправили до лікарні.
Інформацію про вибух повідомила "Київська служба порятунку". Саме вони прибули на місце, аби допомогти людям.
Нещодавно неподалік Києві – у Боярці також стався потужний вибух. За даними поліції чоловік готував вбивство знайомої, але підірвався сам. Про це писали на сайті 24 каналу.
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