У Києві 18 березня на вулиці Дегтярівській стався нещасний випадок. Під час зварювальних робіт вибухнув газ. Один чоловік отримав опіки обличчя.

Він якраз виконував зварювальні роботи, як через трубу пройшов газ невідомого походження. Рятувальники зробили заміри й виявили велику кількість формальдегіду.

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Це подразливий газ, який може зашкодити здоров’ю людини.

На місце прибули усі служби

Через інцидент будівельні роботи припинили, а інформацію про вихід газу передали до газової служби. На місце також викликали поліцію. Чоловіка з 2 ступенем опіків відправили до лікарні.

Інформацію про вибух повідомила "Київська служба порятунку". Саме вони прибули на місце, аби допомогти людям.

Нещодавно неподалік Києві – у Боярці також стався потужний вибух. За даними поліції чоловік готував вбивство знайомої, але підірвався сам. Про це писали на сайті 24 каналу.