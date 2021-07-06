Йдеться про Замятіна Євгена Володимировича, 1986 року народження. За інформацією поліції, він зґвалтував неповнолітню особу.

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Прикмети злочинця

За яких обставин злочинцю вдалось втекти, наразі не відомо. Правоохоронці оприлюднили його прикмети.

35 років

зріст 170-175 сантиметрів

середньої статури

був одягнутий в сіру теніску, сині джинси та темні кросівки

У втікача є також татуювання на руці.

Куди телефонувати

Поліція звертається до громадян, які володіють інформацією щодо місця перебування даного громадянина. Правоохоронці просять негайно повідомляти про це за номерами телефонів 097-893-84-14, 063-431-73-74 або на спецлінію 102.