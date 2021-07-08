Як зазначили у "Київській службі порятунку", витягувати фуру з наповненим піском причепом довелося рятувальникам. Евакуація зайняла близько 2 годин.

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Щоб звільнити вантажівку, спеціалісти розвантажили причеп та витягли машину з ями.

Що відомо про падіння фури у колектор у Києві

Вантажівка з піском провалилася у колектор на Янтарній вулиці. Вибратися з глибокої ями самостійно водій вантажівки не міг.

На допомогу поспішили бійці КАРС, які за допомогою екскаватора розвантажили пісок та витягли транспортний засіб.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дивіться відео, як витягують вантажівку з колектора у Києві:

Трактор ледве не залишився без колес

Схожий інцидент стався 7 липня на вулиці Алматинській. Трактор, що їхав на будівництво, провалився під землю правими задніми колесами.

Внаслідок аварії трактор опинилася на задній вісі.

Витягувати трактор з-під асфальту довелося за допомогою спецтехніки.



Під асфальтом опинилася частина кузова трактора / Фото "Київ Медіа"