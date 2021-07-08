У Києві під землю провалилися трактор та вантажівка з причепом: відео

8 липня 2021 , 11:20
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Джерело:

24 канал

Дві надзвичайні події, пов'язані з провалами транспортних засобів, сталися у Києві 6 та 7 липня. У Солом'янському районі під землю пішла вантажівка з причепом, а у Дарницькому – трактор.

Як зазначили у "Київській службі порятунку", витягувати фуру з наповненим піском причепом довелося рятувальникам. Евакуація зайняла близько 2 годин.

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Щоб звільнити вантажівку, спеціалісти розвантажили причеп та витягли машину з ями.

Що відомо про падіння фури у колектор у Києві

  • Вантажівка з піском провалилася у колектор на Янтарній вулиці. Вибратися з глибокої ями самостійно водій вантажівки не міг.
  • На допомогу поспішили бійці КАРС, які за допомогою екскаватора розвантажили пісок та витягли транспортний засіб.
  • Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дивіться відео, як витягують вантажівку з колектора у Києві: 

Трактор ледве не залишився без колес

  • Схожий інцидент стався 7 липня на вулиці Алматинській. Трактор, що їхав на будівництво, провалився під землю правими задніми колесами.
  • Внаслідок аварії трактор опинилася на задній вісі.
  • Витягувати трактор з-під асфальту довелося за допомогою спецтехніки.


Під асфальтом опинилася частина кузова трактора / Фото "Київ Медіа"

Автор: Олексій Чибісов