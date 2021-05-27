Коли це трапилося невідомо, однак відео рейву оприлюднили в мережі 27 травня. Скільки часу тривало це "дійство" – невідомо.

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У телеграм-каналі "Netipichnyi_Kharkov" написали, що молоді люди прийшли до вагона з алкоголем. Однак, слід зазначити, що на жодному з відео його не видно. Також всі, хто потрапив до кадру, були в масках.

За діджейським пультом стояв хлопець без футболки. Ймовірно, він роздягнувся, оскільки у вагоні було спекотно. Про те, що у вагоні важко рейвити через спеку, сказала авторка одного з відео.

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Зверніть увагу! Харківські школярі 18 квітня влаштували масштабну вечірку біля Харківського театру опери та балету. Вони ігнорували наявність будь-яких протиепідемічних заходів. Хоч і Харківщина тоді була в червоній зоні.