Коли це трапилося невідомо, однак відео рейву оприлюднили в мережі 27 травня. Скільки часу тривало це "дійство" – невідомо.
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У телеграм-каналі "Netipichnyi_Kharkov" написали, що молоді люди прийшли до вагона з алкоголем. Однак, слід зазначити, що на жодному з відео його не видно. Також всі, хто потрапив до кадру, були в масках.
За діджейським пультом стояв хлопець без футболки. Ймовірно, він роздягнувся, оскільки у вагоні було спекотно. Про те, що у вагоні важко рейвити через спеку, сказала авторка одного з відео.
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